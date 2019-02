Autocarros e carros apedrejados em encontro da II Liga

Autocarros de adeptos e vários carros particulares foram apedrejados na terça-feira junto ao Estádio Municipal de Famalicão, onde o emblema local, segundo classificado da II Liga de futebol, defronta o líder Paços de Ferreira.

Nas imediações do estádio ficaram visíveis os estragos causados em autocarros e viaturas particulares que conduziram os adeptos do clube visitante, constatou a agência Lusa no local.

O Famalicão recebia o Paços de Ferreira em jogo da 20.ª jornada da II Liga portuguesa em futebol.

Os dois clubes ocupam o topo da tabela no primeiro e segundo lugares, separados por dois pontos.