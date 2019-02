Juventus quer dar três prendas a CR7

Depois da mudança de Cristiano Ronaldo para Turim, a Juventus pode ter aberto uma autoestrada de transferências com Madrid. De acordo com o jornal italiano “Tuttosport” esta quarta-feira, a equipa italiana planeia dar três “prendas” ao craque português já no próximo período de transferências, prendas estas que CR7 conhece bem.

Os bianconeri querem trazer James Rodríguez, Isco e Marcelo, antigos colegas de equipa de Cristiano no Real Madrid, para a Juventus.

James Rodríguez está emprestado pelos merengues ao Bayern Munique, mas não tem sido muito utilizado. Já Isco e Marcelo continuam nos merengues, mas perderam protagonismo na equipa principal com a chegada de Solari.

De acordo com o “Tuttosport”, Isco quer sair de Madrid (os desentendimentos com Solari são públicos), já a Juventus estará interessada nos seus serviços, tendo em conta que Paulo Dybala pode estar de saída.