Varandas rejeita assistir ao clássico junto a Vieira

Frederico Varandas não é Bruno de Carvalho, mas as relações entre o Benfica e o Sporting não melhoraram por aí além nos últimos meses. De acordo com a “Bola” esta quarta-feira, tal como Luís Filipe Vieira rejeitou assistir ao clássico do último fim de semana na tribuna de Alvalade, Varandas também não irá estar ao lado do líder benfiquista hoje no Estádio da Luz.

Luís Filipe Vieira assistiu ao último clássico no balneário do Benfica em Alvalade, escreve o desportivo. Já Varandas não irá ser tão asceta e assistirá ao jogo no Estádio da Luz num camarote que é entregue ao staff da equipa visitante.

Segundo a “Bola”, os dois grandes não têm, de momento, qualquer relação. Existe um clima de guerra comunicacional entre leões e águias.