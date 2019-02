Incêndio no centro de treinos do Flamengo faz 10 mortos (com vídeo)

Um incêndio no centro de treinos do Flamengo, equipa brasileira de futebol sediada na zona oeste do Rio de Janeiro, fez 10 mortos e três feridos, avança o “Estadão” esta sexta-feira. O fogo terá deflagrado durante a madrugada.

Segundo os bombeiros, dez pessoas morreram e outras três foram levadas para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca. Os bombeiros foram chamados às 05h17 da manhã.

O centro de treinos, também conhecido por Ninho do Urubu, é utilizado pelo Flamengo como local de alojamento para os atletas mais jovens do clube.

Por volta das 7 horas da manhã, as chamas foram dadas como controladas, mas ainda não há informações sobre quem são os mortos e a situação de todos os feridos.