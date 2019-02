Messi ganha quase o dobro de CR7. E esta?

O dinheiro é uma angústia comum a todos os mortais - mesmo àqueles que têm muito. Na quinta-feira, o diário francês “L´Equipe” divulgou a lista dos dez futebolistas mais bem pagos a nível europeu e, como não podia deixar de ser, o nome de Cristiano Ronaldo aparece lá. Só que não em primeiro lugar.

Enquanto Lionel Messi recebe 8,3 milhões de euros (valor mensal bruto), Cristiano fica-se pelos 4,7 milhões. No passado, os salários de Cristiano Ronaldo foram tema de muita polémica no Real Madrid, recorde-se. O português considerava o seu vencimento injusto, mas Florentino Pérez nunca lhe fez a vontade.

Agora ao serviço da Juventus, no campeonato dos salários milionários, Cristiano Ronaldo continua em segundo lugar. Em terceiro está Antoine Griezmann, com 3,3 milhões de euros, e em quarto ficou Neymar, com 3,03 milhões por ano. Já Luís Suarez aufere 2,9 milhões de euros.

Gareth Bale, ex-colega de CR7, recebe 2,5 milhões. Philippe Coutinho recebe, por sua vez, pouco menos: 2,3 milhões. O brasileiro é seguido por Aléxis Sanchez com 2,28 milhões de euros.

No fundo da lista, está o muito jovem Mbappé e o já veterano Ozil: o francês ganha 1,73 milhões de euros e o alemão fica-se pelos 1,6 milhões.