Paulo Gonçalves celebra aniversário rodeado pela estrutura do Benfica

Paulo Gonçalves, ex-assessor jurídico da Benfica SAD (e agora agente de jogadores), celebrou ontem o seu 50.º aniversário. No almoço de anos estiveram presentes várias personalidades, na esmagadora maioria ligadas ao Benfica, escreve o “Record” esta sexta-feira.

Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica, Rui Costa, administrador da SAD, Tiago Pinto, diretor para o futebol, Luís Bernardo, diretor de comunicação, Nuno Costa, chefe de gabinete da presidência, e Nuno Gomes, antigo avançado e diretor do futebol de formação, além de outros funcionários estiveram presentes.

O ex-assessor jurídico do Benfica, recorde-se, demitiu-se do clube em setembro passado, 11 anos depois de ter assumido funções, para se ocupar da defesa no processo E-Toupeira. Ao contrário da SAD encarnada, que não foi pronunciada, muito embora o Ministério Público tenha recorrido, Gonçalves vai responder em julgamento por 29 crimes, um dos quais corrupção ativa, lembra o desportivo.