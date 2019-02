Petra Kvitova: “Havia sangue por todo o lado. Cortou-me todos os dedos da mão esquerda”

Petra Kvitova, tenista finalista do Open da Austrália 2019, testemunhou ontem contra Radim Zondra, homem que alegadamente atacou a tenista na sua própria casa, em dezembro de 2016, conta a “Marca” esta sexta-feira. Zondra enfrenta uma pena que pode chegar aos 12 anos de prisão. A tenista checa reconheceu Zondra como o criminoso. “Soube que era ele no momento em que o vi. Lembrei-me dos seus olhos”, afirmou Kvitova.

Kvitova, que ficou gravemente ferida no seu braço esquerdo, recordou o momento em que o agressor a atacou com uma faca de cozinha. “Pediu-me para abrir a água quente e deparei-me com uma faca no pescoço. Agarrei o cabo da faca com o mão esquerda e quando caiu ao chão vi que havia sangue por todo o lado”, disse.

“Cortou-me todos os dedos da mão esquerda e também os nervos do polegar e do indicador. Hoje em dia a mobilidade nos meus dedos não é 100 por cento e não tenho sensibilidade nas pontas do polegar e do indicador”, contou Kvitova.