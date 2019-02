Benfica atacou Comissão de Instrutores da Liga por interdição, quando esta tinha defendido o arquivamento do processo

Após ter surgido a notícia da interdição de quatro jogos ao Estádio da Luz, o Benfica teceu muitas críticas à Comissão de Instrutores (CI) da Liga. Os encarnados, contudo, não tinham razão. A CI, entretanto, já veio defender-se, conta o “Jogo” esta quinta-feira.

Na verdade, a organização propôs ao Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol “o arquivamento do processo disciplinar aberto a 18 de abril de 2017, fruto de uma queixa apresentada pelo Sporting”.

O CD, porém, “discordou da proposta e ordenou à Comissão de Instrutores a dedução de acusação” contra as águias, tendo julgado, a 12 de fevereiro, “procedente a acusação que tinha mandado efetuar: punir o Benfica, “por via do cúmulo jurídico”, com quatro jogos de interdição para a Luz.

Esta situação foi revelada por Cláudia Viana, líder do CI, em comunicado.