Bruno de Carvalho diz que Ricciardi implorou de joelhos, Ricciardi diz que é tudo inventado

Um dia, José Maria Ricciardi pediu perdão, de joelhos, a Bruno de Carvalho, por ter duvidado do rumo que o ex-presidente dos leões queria dar ao clube. Eis um dos episódios relatados no livro de memórias “Sem Filtro” de Bruno de Carvalho, que será lançado amanhã, mas que é revelado já esta quinta-feira na “Visão”. Ouvido pela revista, o banqueiro, contudo, diz que BdC está a mentir.

“Vamos quebrar um mito: José Maria Ricciardi não teve qualquer influência na reestruturação que alcançamos com a banca. Na altura, ele era presidente do Banco Espírito Santo Investimento (BESI) e esteve em algumas reuniões, a meu pedido, mas manifestou sempre grande desconhecimento dos assuntos que estávamos a debater. Portanto, a ideia de ter ajudado a Sporting nesses assuntos não é real, embora ele nunca tenha mostrado problema algum em ficar com esse rótulo”, revela Bruno de Carvalho.

Segundo o ex-presidente dos leões, o administrador do BES que esteve sempre a trabalhar com o Sporting foi Joaquim Góis. “Estranhei quando, mais tarde, o BES fez um comunicado dizendo que a intervenção de Ricciardi foi fundamental para o acordo. Não foi. Pelo contrário. Aliás, não tenho qualquer problema em dizer que ele era uma das pessoas que queriam que nós caíssemos pouco tempo depois de termos tomado posse”, explica.

Mesmo depois da reestruturação financeira do clube, BdC diz que Ricciardi nunca foi muito favorável à sua liderança. Porém, passados alguns meses, “parecia ter mudado de opinião e confessava estar rendido ao nosso trabalho”, escreve BdC.

Numa ocasião, Bruno de Carvalho diz ter vivido uma “história bizarra” com o banqueiro. “Estávamos na sala de direção, em Alvalade, com a porta aberta, a falar normalmente. De repente, põe-se de joelhos à minha frente e agarra-me nas pernas. ‘Perdoe-me, perdoe-me. Estava tão enganado ao longo destes últimos vinte anos. Cometemos tantos erros. Obrigado por tudo o que está a fazer pelo Sporting’, dizia ele. Fiquei atónito com aquela reação: ‘Ó homem, está tudo perdoado, mas, por favor, levante-se do chão. Passa aqui alguém, veem-no de joelhos e ainda ficam a pensar outra coisa. Largue-me as pernas, por favor.’ Ele lá se levantou e parou com aquela figura. Quem é que imagina um homem como Ricciardi, de joelhos, a pedir desculpa? Mas é uma realidade. Venha ele desmentir ou não.”

De acordo com BdC, o ex-presidente do Sporting perdeu o apoio de Ricciardi na liderança do Sporting quando não renovou com Jorge Jesus por uma segunda vez. “Era algo que ele queria muito e me estava a pressionar para fazer. A verdade é que ele e o Jorge passavam muito tempo juntos. Em muitos almoços. Eram amigos”, escreve.

Ouvido pela “Visão”, José Maria Ricciardi negou o relato de Bruno de Carvalho. “As passagens que o dr. Bruno de Carvalho faz no livro a meu respeito são as três falsas e inventadas. Na altura em que o dr. Bruno ainda era presidente, eu disse que só lhe via dois destinos: ou ia ser arrastado para um processo criminal e recolher à cadeira ou ser internado numa casa para tratamento psiquiátrico. Infelizmente, das duas alternativas, a segunda já não vai ser possível, porque ele já foi arrastado para um processo criminal, e, brevemente, como tudo indica, irá dar entrada na cadeia.”