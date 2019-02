Oficial: Valverde renova contrato com o Barcelona

O Barcelona anunciou, esta sexta-feira, que chegou a acordo com Ernesto Valverde, atual técnico dos blaugranas, para a renovação do contrato em vigor. O anúncio foi feito através das redes sociais do clube.

Valverde vai prolongar o contrato com o Barcelona até junho de 2020, com mais um ano de opção. A formalização do novo contrato acontecerá já esta manhã.