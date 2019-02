Toñito: “Batia na janela do ginásio e dizia: ‘Anda lá, Cris. Já é tarde’”

A mitologia em volta da devoção de Cristiano Ronaldo ao treino já é longa, mas ainda há histórias por emergir. Em entrevista à “Gazzetta dello Sport”, Toñito, ex-jogador do Sporting que partilhou balneário com Cristiano Ronaldo nos leões, recorda alguns episódios do craque português.

“Cristiano era um miúdo que se tornou num homem: humilde, ambicioso, determinado e profissional. Durante um treino ele virou a cara aos veteranos e eu disse-lhe: 'Calma, não exageres…’”, conta o espanhol.

Toñito e Cristiano Ronaldo jogaram juntos no Sporting em 25 encontros. Os dois estavam em campo no dia em que CR7 estreou-se a marcar pela equipa principal dos leões: 7 de outubro de 2002.

“Eu também era o motorista dele [dava-lhe boleia], mas tinha de esperar uma hora no centro de treinos porque ele nunca queria ir embora. Eu batia na janela do ginásio e dizia: ‘Anda lá Cris, pára com isso. Já é tarde..’”, revelou o antigo jogador do Sporting.