As duas exigências de Zidane para rumar ao Chelsea: manter Hazard no plantel e 228 milhões para gastar em contratações

Na mesma medida em que Maurizio Sarri começa a ser rejeitado pelo Chelsea, Zinedine Zidane está a ser cobiçado. De acordo com o “The Sun” esta segunda-feira, o treinador francês, que está sem trabalhar desde junho do ano passado, é o preferido do clube britânico para suceder ao atual técnico do Chelsea.

Nos últimos quatro jogos, o Chelsea perdeu três; num dos encontros, a equipa britânica foi destruída pelo Manchester City, com uma derrota por 6-0. Neste momento, Roman Abramovich já estuda sucessores ao técnico italiano… e é Zidane o primeiro nome na lista.

Segundo o “The Sun”, o técnico francês, três vezes campeão europeu com os merengues, assumirá as rédeas do emblema londrino, caso o seu proprietário cumpra as duas exigências: manter Hazard no plantel, apesar do forte assédio do Real Madrid, e um budget de 228 milhões de euros em futuras contratações.