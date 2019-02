Bale faltou a jantar do Real por ir para a cama às 23h00 (ou pelo menos foi essa a desculpa que usou)

Mesmo depois da saída de Cristiano Ronaldo, Gareth Bale não se conseguiu afirmar no ataque do Real Madrid. Dentro do balneário merengue, as coisas também não lhe correm bem. Parece até que está de costas voltadas para alguns jogadores.

Thibaut Courtois, guarda-redes dos merengues, contou à “Sky Sports” no último fim de semana, um episódio insólito do galês: Bale faltou a um jantar de equipa por, supostamente, querer ir cedo para a cama.

“Eu vivo como se fosse nascido e criado em Madrid. Janto tarde, vou tarde para a cama... É o estilo de vida dos espanhóis. Na outra noite tínhamos um jantar com todo o plantel, mas Bale e Kroos não apareceram porque o jantar era tarde”, contou o belga.

“Marcámos o restaurante para as 21h30, começámos a jantar às 22h15 e à meia-noite estávamos a beber café. Fomos dormir por volta da uma. Treinamos diariamente às 11 da manhã e por isso creio que era uma boa hora. Mas Bale disse-nos: 'Não vou com vocês. Vou para a cama às 23h00'”, explicou.

Em todo o caso, segundo Courtois, Bale tem muita qualidade para mostrar. “É muito difícil descrever Bale numa só palavra. Diria que ele tem muito talento, mas é uma pena que esse talento fique muitas vezes bloqueado”, afirmou o guarda-redes.