João Félix até Jesus convence: “Faz lembrar Rui Costa e Kaká”

O menino bonito (do momento) do futebol português tem demonstrado dotes de craque, tantos que até (Jorge) Jesus parece estar convertido às virtudes do jovem médio do Benfica. O técnico de nome bíblico, após uma curta passagem pela Arábia Saudita, regressou no domingo à noite a Portugal. Questionado pelos jornalistas, que o esperavam no aeroporto de Lisboa, sobre o João Félix, JJ levantou a fasquia das expectativas.

“Estou surpreendido com um jovem que vai ser uma referência do futebol português, João Félix. Não conhece ainda a tática dos movimentos do jogo mas vai aprender muito. Lembrou-me dois jogadores, Rui Costa e Kaká, tem um pouco dos dois e vai ser um jogador acima da média”, atirou.

Sobre Bruno de Carvalho

Também no domingo à noite, JJ recusou-se a responder às acusações feitas por Bruno de Carvalho, na sequência do lançamento do livro “Sem Filtro”.

“Cheguei agora, não quero entrar por aí. Aprendi muita coisa na Arábia Saudita e uma é respeitar muito o futebol, independentemente das pessoas. Não é o momento para falar disso. Se tiver de falar da minha passagem pelo Sporting, não escrevo um livro, escrevo 20 livros. Como não preciso de escrever livros para sobreviver, trabalho no que sei, que é ser técnico”, disse.

Sobre o Benfica

Questionado sobre a aproximação do Benfica de Bruno Lage ao FC Porto, Jesus sublinhou que “não foi o Benfica que recuperou, o FC Porto é que perdeu pontos”.