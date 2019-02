Ferro é bem expulso? Samaris toca intencionalmente com o braço na bola? Rúben Dias devia ter visto o vermelho? O que dizem os especialistas

Mesmo com menos um jogador durante mais de segunda metade parte, o Benfica ganhou ao Aves por 3-0. O juiz da partida, Hugo Miguel, cometeu alguns erros. “Noite tranquila para a equipa de arbitragem, mas Hugo Miguel não assinalou um penálti e não cumpriu no capítulo disciplinar”, escreve José Leirós, especialista em arbitragem, no “Jogo”.

Minuto 65. Ferro é bem expulso?

“Ferro agarrou Derley fora da área e viu bem o vermelho (corte de clara oportunidade de golo). Boa decisão de Hugo Miguel”, aponta Duarte Gomes, na “Bola”.

“A falta existiu, foi cometida no exterior da área e a sanção acessória do cartão vermelho adequada”, escreve Jorge Coroado, no “Jogo”.

Minuto 75. Samaris toca intencionalmente com o braço na bola dentro da área?

“Samaris saltou com o braço levantado e aberto, prendendo a bola. Ficou um penálti por assinalar. Má decisão do VAR”, aponta José Leirós, no “Jogo”.

“Cruzamento da esquerda do ataque do Aves, com a bola a ser dominada pelo braço de Samaris. Lance difícil de ver em campo, mas passível de castigo máximo”, escreve Duarte Gomes, na “Bola”.

Minuto 93. Rúben Dias devia ter visto o segundo amarelo?

“Reincidente no jogo faltoso, corta um ataque prometedor ao adversário. Teria de ser advertido com o segundo amarelo e consequente expulsão”, defende Fortunato Azevedo, no “Jogo”, em sintonia com os outros dois especialistas em arbitragem do desportivo.

“Rúben Dias travou Miguel Tavares em lance de ataque prometedor. A infração, tecnicamente imprudente, visou apenas impedir a progressão do avançado do Aves. Pelo seu enquadramento, justificou advertência”, escreve Duarte Gomes, na “Bola”.