Jorge Mendes tem novo ás no baralho: Bruno Lage

Nos últimos meses, Bruno Lage tornou-se o treinador português com maior valorização no mercado desportivo nacional - mas não só. O técnico do Benfica está a chamar à atenção de vários grandes europeus. E onde há negócios, é claro, está Jorge Mendes, o super-agente desportivo.

De acordo com o “Correio da Manhã” esta terça-feira, Jorge Mendes vai passar a representar Bruno Lage. O técnico português está, neste momento, a negociar uma renovação de contrato com as águias, mas pode ainda ser seduzido a mudar-se para Inglaterra.