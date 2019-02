Oficial: Castaignos rescinde com o Sporting

O Sporting anunciou esta terça-feira, através de um comunicado divulgado no site do clube, ter chegado a acordo com Luc Castaignos para a rescisão de contrato.

Luc Castaignos chegou a Alvalade na época 2016/2017, tendo alinhado em 13 jogos pelos leões, orientados por Jorge Jesus. Na época seguinte, o avançado holandês foi cedido ao Vitesse.