Ex-presidente do ‘Barça’ há mais de 600 dias em prisão preventiva: “Nem um pão posso comprar à minha mulher”

Sandro Rosell, ex-presidente do Barcelona, está em prisão preventiva há mais de 600 dias. O antigo dirigente do ‘Barça’, acusado de branqueamento de capitais, por supostamente ter pago comissões à confederação Brasileira de Futebol (CBF), começará a ser julgado na próxima semana.

Esta quarta-feira, em entrevista à RAC1, garante estar inocente “a 100%” e queixa-se de ter batido o “recorde de prisão preventiva em Espanha por um delito de caráter económico e sem que haja um prejudicado”. “Nunca paguei um euro de comissão a Ricardo Teixeira [presidente da CBF] nem violei a legislação brasileira", assegura Rosell.

Ao nível financeiro, Rosell vive dias de asfixia, garante. “Tenho tudo embargado. Nem um pão posso comprar à minha mulher", lamentou. "Mantêm-me em prisão preventiva porque dizem que vou fugir. Mas como posso fugir se tenho a minha família aqui, se tenho todas as contas congeladas e não tenho dinheiro no estrangeiro?”, diz.

Ainda na mesma conversa, o ex-líder do Barcelona fala da sua experiência na prisão. “Já passei por todos os estados anímicos, agora estou indignado. Roubaram-me dois anos da minha vida, sobretudo na minha relação com os meus pais. Não me deixaram estar ao seu lado quando mais necessitavam, agora que são idosos. Também tenho pena pelas minhas filhas, pela minha mulher, que se tem portado como uma campeã. Não pude celebrar os meus 25 anos de casamento nem os 18 anos da minha filha mais velha”, conta.