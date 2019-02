Benfica avança com (nova) com queixa-crime contra Francisco J. Marques

O Benfica vai avançar com uma queixa-crime contra Francisco J. Marques, diretor de comunicação do FC Porto, por falsas suspeitas, avança o “Record” esta quinta-feira.

Na segunda-feira, o responsável do FC Porto acusou os jogadores do Vitória de Setúbal de atacarem com uma “dureza extrema” os dragões, no último encontro da liga, e insinuou que tal poderá ter acontecido a mando do Benfica.

“Parece que há intencionalidade em ferir. E se há um clube que é capaz de violar o sistema informático de justiça, que é suspeito de prometer prémios para as equipas ganharem ou empatarem com os rivais, que é suspeito de pagar para vencer, eu também posso levantar suspeitas que pode estar a haver pagamentos para o que está a acontecer”, disse, no “Porto Canal”.

Estas palavras não caíram em ouvidos moucos. "O FC Porto optou por lançar uma inqualificável suspeita sobre a conduta do Benfica, que merecerá, da nossa parte, o enquadramento legal na justiça cível e desportiva, que a mesma justifica", lia-se na edição de ontem da newsletter das águias.

Segundo o desportivo, o Benfica confirmará ainda hoje a ação contra Francisco J. Marques.