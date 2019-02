Secretário de Estado do Desporto: “Não me recordo da última vez que estive com dirigentes do Benfica”

Mesmo depois de questionado, João Paulo Rebelo, secretário de Estado da Juventude e do Desporto, não confirmou a existência de um encontro com Luís Bernardo, diretor de comunicação do Benfica, em vésperas da decisão relativa à interdição do Estádio da Luz por quatro jogos.

Em declarações ao “Porto Canal”, o governante disse que já teve “várias vezes reuniões com vários dirigentes.” “Já não me recordo quando foi a última vez que estive com dirigentes do Benfica, nem sei objetivamente quando é que saiu o castigo”, afirmou.

Quanto ao castigo aplicado ao Benfica, João Paulo Rebelo remeteu-se ao silêncio. “Os castigos são da Federação, tem de perguntar à Federação e ao Conselho de Disciplina. O que diz respeito às coimas e aos processos levantados pelo IPDJ (Instituto Português do Desporto e Juventude), isso corre sobre as mais diversas matérias e sobre os mais diversos clubes”, apontou.