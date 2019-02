FIFA proíbe Chelsea de contratar jogadores durante um ano

O Chelsea está proibido de inscrever novos jogadores nas duas próximas janelas de transferências, ou seja, durante o verão de 2019 e o inverno de 2020, anunciou a FIFA esta sexta-feira, em comunicado.

Na base da decisão do organismo que rege o futebol mundial está um alegado incumprimento das normas no que diz respeiro à inscrição de jogadores menores de idade.

“Descobriu-se que o Chelsea quebrou o artigo 19 dos regulamentos no caso de 29 jogadores menores e cometeu várias outras infrações relacionadas com os requisitos para o registo de jogadores”, lê-se no comunicado.

A equipa britânica irá ainda pagar uma multa de 528,7 mil euros.