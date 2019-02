Jogador do Penafiel salva vida de adversário em campo

Henrique Vieira, jogador do Penafiel B, salvou a vida de um adversário durante um jogo do campeonato distrital que colocou frente a frente a sua equipa e o Águias de Eiriz, no último fim de semana.

Durante o encontro, um jogador do Águias do Eiriz caiu inanimado após um choque de cabeças, dentro da área do Penafiel. Henrique Vieira percebeu que o adversário estava a enrolar a língua e interviu, acção que terá salvo a vida do jogador adversário.

No Twitter, o Penafiel agradeceu a rápida assistência do jogador. “Obrigado Henrique por honrares os nossos valores”, pode ler-se na publicação.