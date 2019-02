Militão apanhado na noite e afastado do jogo com o Tondela

Éder Militão infringiu o regulamento interno do FC Porto e foi afastado da convocatória para Tondela, avança o “Record” esta sexta-feira. O defesa foi apanhado na noite.

Militão foi visto às cinco da manhã, na quarta-feira, na discoteca Eskada, na comemoração do aniversário do seu amigo e jogador da equipa B dos dragões, Luizão, que fez 21 anos.

Este excesso chegou de imediato ao conhecimento dos responsáveis do FC Porto. O caso teve a intervenção do presidente Pinto da Costa, tendo a sintonia com o técnico Sérgio Conceição sido plena em relação à medida disciplinar a aplicar, garante o desportivo.