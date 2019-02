Sporting precisa de 50 milhões de euros até junho

O Sporting precisa de uma injeção de liquidez na ordem dos 50 milhões de euros até junho, de forma a honrar todos os seus compromissos com investidores, funcionários e fornecedores, avança o “Jornal Económico” esta sexta-feira.

De acordo com o semanário, os leões contrataram a ‘boutique’ financeira Stormharbour para levantar até 175 milhões de euros junto de investidores institucionais, oferecendo como colateral os créditos do contrato de direitos televisivos e de publicidade que mantém com a NOS.

A direção liderada por Frederico Varandas espera concluir as negociações com investidores institucionais internacionais no próximo mês. O processo, contudo, afigura-se complexo: a cedência dos créditos só deverá ser possível com o aval da NOS e dos bancos credores. Mais: vários dos investidores contactados terão exigido garantias adicionais.