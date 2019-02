Bale recusou festejar golo com Lucas Vásquez

O estatuto de rezingão de Gareth Bale, dentro do Real Madrid, continua a crescer, conta a “Cadena Ser” esta segunda-feira. Prova disso foi o que se passou no jogo de domingo frente ao Levante. Bale marcou o golo do triunfo de penálti mas recusou celebrar com Lucas Vásquez, afastando o colega no momento em que este surgiu para os festejos.

De acordo com a rádio, o galês não gostou que Marcelo e Courtois tivessem falado em público sobre ele.

Em entrevista à "SkySports" na semana passada, o guarda-redes belga contou que Bale recusou-se a comparecer num jantar do plantel porque queria ir dormir às 23h00. Já o brasileiro contou aos jornalistas que o galês, dentro do balneário, “só fala inglês” e que a comunicação com ele “é feita por gestos”.

O Real Madrid ganhou ao Levante por 2-1, recorde-se. Ambos os golos dos merengues nasceram de grandes penalidades assinaladas pelo VAR.