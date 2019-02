Bernardo Silva: “Sinto-me adorado por todos no City”

Bernardo Silva está radiante com a fase que vive no Manchester City. O português foi eleito o melhor jogador em campo na final da Taça da Liga, conquistada pelo City frente do Chelsea, após o desempate por grandes penalidades. “Sinto-me adorado por todos. Sou muito feliz no clube. Espero ganhar mais títulos”, admitiu o português, no final do encontro.

Apesar do momento de apoteose, Bernardo Silva deixou ainda elogios para o guarda-redes do City. “Estamos muito felizes pela vitória. Mais um troféu para nós, o segundo da temporada.No fim , Ederson foi fantástico e ganhámos mais um título,” disse.

O internacional português já alinhou em 36 jogos esta época pelos citizens e marcou oito golos.