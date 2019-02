Canas de Senhorim: Jogadores dormiam no chão, passavam fome e estavam em situação ilegal no país

Paulo Guilherme, ex-presidente do Grupo Desportivo de Canas de Senhorim (Divisão de Honra da Associação de Futebol de Viseu), está a ser acusado pelo Ministério Público de aliciar jogador estrangeiros: prometia contratos profissionais, alojamento e alimentação, mas nunca os chegaria a cumprir, conta o “Jornal de Notícias”, que cita como fonte original da notícia o “Jornal do Centro”.

O antigo presidente está acusado de 14 crimes de auxílio à imigração ilegal e tráfico de pessoas, dois na forma tentada e um crime de falsificação de documento. Factos que remontam a 2016 e 2017. Em abril do ano passado, o SEF identificou cinco jogadores estrangeiros em situação ilegal no Canas de Senhorim.

Segundo o MP, Paulo Guilherme, ex-dirigente do clube, aliciava cidadãos que sabia estarem em situação ilegal. Muitos dos atletas acabaram a dormir no chão, num anexo do complexo desportivo do clube e passavam fome. Mais: era também Paulo Guilherme que fazia as compras alimentares para os jogadores. A comida, além de escassa, seria de má qualidade, conta a acusação.

Ouvido pelo Ministério Público, o antigo dirigente negou todas acusações e disse que os inspectores do SEF estavam a “instrumentalizar” as testemunhas.