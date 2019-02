Gudelj merecia o segundo amarelo? Rúben Fernandes desvia a bola com a mão? Coates foi bem expulso? O que dizem os especialistas

O Sporting de Marcel Keizer voltou a perder pontos para a dianteira do campeonato. Os leões não foram além de um empate a zero com o Marítimo. Tiago Martins, o juiz da partida, “não cometeu erros graves, mas sabe fazer mais e melhor”, aponta Duarte Gomes, especialista em arbitragem, na “Bola” esta terça-feira. Eis os principais lances do encontro.

Minuto 48. Gudelj derruba Pelágio. Merecia o segundo amarelo?

“Entrada de Gudelj algo arriscada sobre Vukovic. O médio sérvio do Sporting tocou na bola mas pareceu também derrubar o jogador croata da equipa madeirense”, aponta Duarte Gomes, na “Bola”.

“Tiago Martins não considerou qualquer falta e a bola é pontapeada para a frente. Há contacto imprudente, mas não para sanção disciplinar”, escreve José Leirós, no “Jogo”.

Jorge Coroado, no mesmo desportivo, aponta no sentido contrário. “Caso o árbitro soubesse, porventura, o que é ser árbitro, teria exibido o cartão amarelo neste lance. Uns entram, outros ficam à porta”, atira.

Minuto 72. Rúben Fernandes desvia a bola na área com a mão? Há penálti?

Para os três especialistas em arbitragem do “Jogo” a decisão de Tiago Martins foi a correta. “Não há qualquer falta que justificasse a punição com penálti. Ação normal. Mais uma decisão positiva”, aponta Fortunato Azevedo.

Minuto 94. Coates merecia o segundo amarelo?

“Coates foi bem expulso (por duplo amarelo) por comportamento antidesportivo, ao empurrar o guarda-redes do Marítimo, Charles já com o jogo interrompido”, escreve Duarte Gomes, na “Bola”.

“Foi a cereja no topo de um bolo chamado incompetência absoluta. Exibir cartão amarelo naquela circunstância é de quem não sabe o que está a fazer”, defende Jorge Coroado.