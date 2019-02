Kepa paga multa de 225 mil euros

Kepa Arrizabalaga, guarda-redes do Chelsea, protagonizou uma cena insólita na final da Taça da Liga Inglesa, frente ao Man. City, no último fim de semana: recusou-se a ser substituído.

Agora, o Chelsea decidiu multar o jogador com uma semana de salário, ou seja, em 225 mil euros, valor que será entregue à Fundação Chelsea, anunciou esta terça-feira o clube.

“Estava muito feliz por ter jogado a minha primeira final na Taça pelo Chelsea e orgulhoso pela exibição da equipa. Pensei muito acerca dos eventos. Embora tenha existido um mal-entendido, cometi um grande erro na forma como lidei com a situação. Quero aproveitar para pedir desculpa ao treinador, ao Willy, aos meus colegas de equipa e ao clube. Quero também pedir desculpas aos adeptos. Vou aprender com este episódio e aceito o castigo que o clube decida ser apropriado", afirmou Kepa, em declarações ao site do clube.