A confissão do adversário croata: “Benfica é melhor que qualquer adversário que tivemos”

O Benfica de Bruno Lage mete medo? Nenad Bjelica, treinador do Dinamo Zagreb, marcou presença no Estádio da Luz, no jogo com o Chaves. E o que viu deixou-o assustado.

“Já jogámos com equipas muito fortes esta época [Fenerbahçe, Anderlecht, Spartak Trnava e Viktoria Plzen foram os adversários], mas o Benfica é, definitivamente, melhor do que todas elas. Tem jogadores de excelente qualidade, muito rápidos, e joga um futebol veloz”, disse o croata, de 47 anos, no final do encontro, conta o “Record” esta quarta-feira.

O Benfica e Dinamo Zagreb defrontam-se no Estádio Maksimir, na capital da Croácia, no próximo dia 7 de março, jogo a contar para os oitavos de final da Liga Europa. Antes, as águias terão pela frente o FC Porto, no clássico do Dragão.