Luís Figo: “O Cristiano está a fazer história no futebol"

Há elogios e elogios. Mas aqueles que vêm de ex-melhores do mundo não costumam cair em saco roto. Luís Figo, ex-internacional português, não acha que Cristiano Ronaldo seja só um bom jogador de futebol. É mais do que isso.

“Está sempre bem. É um grande profissional. Acima de tudo é uma pessoa que está a fazer história no futebol”, disse Figo, em declarações ao desportivo “AS”.

O antigo jogador do Barcelona e Real Madrid falou ao desportivo a propósito do clássico que vai acontecer hoje em Espanha, a contar para a Taça do Rei.

Segundo Figo, nenhuma das duas equipas é favorita. “Não sei qual [das equipas] vem em melhor forma, amanhã logo vemos. Acredito que no final tudo pode acontecer”, afirmou.