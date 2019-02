Asfixia financeira em Alvalade: Sporting precisa de 41 milhões até junho, salários de abril estão em risco

A Sporting SAD vai antecipar receitas do contrato com a NOS, de acordo com um prospecto enviado na quarta-feira tarde à CMVM. Os leões estão a viver um momento de asfixia financeira extremo. Há mesmo o risco de em abril não existir dinheiro para pagar salários.

Segundo o comunicado enviado à CMVM, as necessidades de fundo de maneio são estimadas em “cerca de 65 milhões de euros, dos quais 41 milhões de euros até 30 de junho de 2019”. “Estimamos que a insuficiência de recursos se manifeste no final de abril de 2019”, lê-se.

Para fazer face às necessidades prementes do clube, a SAD leonina pretende concluir, em março, uma operação de titularização (antecipar receitas) de créditos relativos ao contrato de cedência de direitos de transmissão televisiva celebrado com a NOS. Esta operação permitiria, só por si, “suprir as necessidades de fundo de maneio dos próximos 12 meses”.