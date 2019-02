O Dr. Milagre fez o inacreditável com Marega: curou-o em dez dias. Mas como?

Era suposto Marega parar dois meses. Era, mas algo inacreditável acabou por acontecer. Tudo graças à intervenção pouco ortodoxa de Eduardo Santos, também conhecido por Dr. Milagre, o fisioterapeuta que tratou o jogador dos dragões. Em entrevista ao “Jogo” esta quinta-feira, Santos explica o processo que resultou na rápida recuperação do internacional maliano.

No passado, o fisioterapeuta do Shanghai SIPG já tinha colaborado com os dragões. Pelas suas mãos já haviam passado Marcano, Evandro e Layún. Mas Marega era um caso ainda mais complicado. “Não tinha uma lesão simples. Era uma lesão grave, com um prognóstico de oito semanas de paragem”, afirma.

Em dez dias, passados entre o Qatar e a China, fez-se o “milagre”. “A vontade, a persistência e a disciplina de Marega ajudaram, porque o tratamento demora muito e é doloroso”, conta.

Questionado a propósito das técnicas que usou, o brasileiro não quis desvendar todos os segredos. “Não tenho uma técnica, mas uma associação de várias”, começou por dizer, para mais à frente na conversa revelar: “Utilizo a EPI [Eletrólise Percutânea Intratecidular], técnicas com agulhas, técnicas desenvolvidas na Chinas e tiradas da medicina oriental.”

Em todo o caso, o Dr. Milagre deixou parte dos méritos da recuperação ao maliano. “Marega estava disposto a tudo para recuperar e isso foi fundamental”, disse.