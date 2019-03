Benfica. Ferro renova contrato e fica blindado com cláusula de €100 milhões

Os miúdos do Benfica (e de Bruno Lage, já agora) continuam a valorizar.

Luís Filipe Vieira, durante a cerimónia de celebração do 115.º aniversário do Benfica na quinta-feira à noite, anunciou a renovação de contrato do jovem defesa Ferro até 2023. Mais: o jogador de 21 ficou blindado com um cláusula de rescisão de 100 milhões de euros.

Ferro alinhou (apenas) em cinco jogos com a camisola principal do Benfica e estreou-se no dérbi frente ao Sporting, tendo já apontado dois golos pela equipa encarnada.