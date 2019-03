Florentino Pérez perdeu a paciência com Bale

Florentino Pérez já não tem paciência para as casmurrices de Gareth Bale. Se o galês está mal que se mude. Ou que jogue como devia jogar e reze por um milagre. Segundo o desportivo “AS” esta sexta-feira, o presidente dos merengues quer vender Bale no próximo período de transferências.

Com os merengues a atravessarem uma época particularmente complicada, o comportamento de Bale, aos olhos de Pérez, só está a piorar o clima que se vive no balneário do Real. Fontes próximas do líder do Real garantiram ao jornal que o galês está “sentenciado”.

Bale está a ter uma temporada muito aquém da expectativas: mesmo depois da saída de CR7, não se conseguiu impor no onze de Lopetegui ou Solari. Ao mesmo tempo, está a marcar muito pouco: apenas apontou 13 tentos esta época, um número muito inferior ao de anos anteriores.

De acordo com o “AS”, só mesmo um final de época extraordinário é que poderá salvar o galês em Espanha. Desde que chegou a Madrid em 2013, Bale disputou apenas 58% dos jogos dos merengues. Nos últimos seis anos, marcou 101 golos, sendo que na sua melhor temporada - 2013/14 - marcou 22 tentos.