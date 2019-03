Valdano: “O Barcelona tem um fora de série, enquanto o Real Madrid já não o tem”

Talvez a época 2018/19 venha a ficar gravada na memória dos adeptos merengues como “o ano depois de Cristiano Ronaldo”, tendo em conta a quantidade de análises já feitas que apontam a saída do português como principal motivo para a queda de rendimento do clube. Nessa longa lista de subscritores constará o nome de Jorge Valdano, ex-jogador e treinador do Real Madrid.

Em declarações à rádio “Onde Cero” na quinta-feira, Valdano recordou a saída de CR7 para justificar a derrota por 3-0 dos merengues com o Barcelona, na semi-final da Taça do Rei. “O Real caracterizava-se pela grande eficácia quando tinha na sua equipa um jogador que marcava golos com tremenda facilidade. Esse jogador já lá não está. Ou seja, o Barcelona tem um fora de série, enquanto o Real já não o tem”, atirou.

Valdano confessou ter visto a saída de CR7 de Madrid, no último verão, como “alarmante”. “Sem o Cristiano, o Real tem muitos mais problemas em seguir em frente nos jogos que não merece ganhar. Tornou-se num problema estar nos últimos metros nas mãos de um rapaz [Vinícius Júnior], que, apesar de ser muito bom, ainda não está feito”, disse.