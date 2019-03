Golo de Adrián Lopez é legal? Manafá faz falta para penálti sobre Pizzi? Gabriel é bem expulso? O que dizem os especialistas

Todos os clássicos são jogos complicados, mas o de sábado à noite foi ainda mais. Jorge Sousa, o juiz da partida, teve de controlar os ânimos, evitar, em vários momentos, que o encontro se torna-se um campo de batalha. Houve erros, mas, ainda assim, poucos. O Benfica derrotou os dragões por 2-1 e está na liderança do campeonato.

“Poucos árbitros o fariam [dirigir o encontro] com a segurança, classe e concentração com que Jorge Sousa o fez. Não estou com isto a dizer que não errou. Nada disso. O que quero dizer é que, face à intensidade de cada jogada, à postura nervosa de vários jogadores e ao muito que estava em jogo, era quase impossível que alguém fizesse melhor. Garantidamente”, escreve Duarte Gomes, especialista em arbitragem, na “Bola”.

Minuto 18. Golo de Adrián Lopez é legal?

“Após livre, Adrián remata e a bola desvia no peito de Marega. Neste momento Pepe está em posição de fora de jogo. Fica a dúvida se interferiu ou não na visão de Vlachodimos”, defende Duarte Gomes, na “Bola”.

“Não houve qualquer irregularidade no golo de Adrián Lopez. Adrián rematou e o colega que se baixou para deixar a bola passar tinha a posição validade por um defesa”, escreve Jorge Coroado”, no “Jogo”.

Minuto 15. Manafá comete penálti sobre Pizzi?

“Pizzi caiu na área do FC Porto, após contacto com Manafá. O médio fez logo sinal que tinha sido agarrado, o que nenhuma imagem provou ter acontecido, de forma clara e inequívoca. Houve, sem dúvida, mão do lateral na camisola do jogador encarnado (tal como houve, depois, mão deste no braço do defesa), mas a suspeita de infração não é punível”, defende Duarte Gomes, na “Bola”.

Fortunato Azevedo e Jorge Coroado têm mais certezas que Duarte Gomes. Para estes dois especialistas em arbitragem do “Jogo”, ficou por assinalar um penálti. “Pizzi é agarrado e derrubado por Manafá. Penálti que ficou por assinalar”, diz Fortunato.

Minuto 77. Gabriel é bem expulso?

“Gabriel agarra Otávio quando tentava sair com a bola. O portista dá palmada no benfiquista e este responde com empurrão. Duplo amarelo, expulsão, boa decisão”, aponta Duarte Gomes, na “Bola”.

“Podem achar rigoroso, mas ainda bem: a lei é para cumprir. Amarelo por agarrar e outro por empurrar o adversário”, escreve José Leirós, no “Jogo”.