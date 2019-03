Marega vive momento de tensão com adeptos dos dragões, após derrota no clássico

Uma derrota tende a azedar todos os humores.

Após o clássico de ontem, que marcou o regresso de Marega aos relvados, o jogador maliano envolveu-se numa troca de palavras com alguns adeptos do FC Porto que esperavam junto à saída da garagem do Estádio do Dragão. Este episódio foi captado pelas câmaras da “Correio da Manhã TV”.

Marega foi obrigado a sair do carro depois de um homem que o acompanhava se ter envolvido numa confusão com os adeptos. A polícia interveio e acalmou os ânimos. Depois do momento de tensão ter sido dissipado, o futebolista foi aplaudido pelos adeptos.

Marega regressou ontem aos relvados depois de uma paragem de quase 20 dias.