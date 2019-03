E se o United oferecer 180 milhões de euros por Rúben Dias e João Félix?

Com os adeptos encarnados mais do que enamorados com Rúben Dias e João Félix, talvez não haja maior desfeita que imaginar estes dois talentos saírem já no próximo verão. Mas para as finanças do Benfica é possível que fosse uma excelente notícia.

Cobiçados por muitos tubarões europeus, o Manchester United pode perder a cabeça e avançar com uma proposta exorbitante e um negócio dois-em-um. Segundo o “Guardian” esta segunda-feira, o clube de Old Trafford estão dispostos a dar 155 milhões de libras - 180 milhões de euros - pelos dois jovens jogadores do Benfica.

A concretizar-se estas transferências, existirá provavelmente um português a ficar menos contente com a notícia. José Mourinho, ex-treinador dos red devils, queixou-se muito, nas últimas duas épocas que orientou o clube britânico, de falta de verba para reforços.