Mathieu faz falta dentro da área sobre Paulinho? E corta a bola com a mão? Bem assinalado o penálti sobre BF? O que dizem os especialistas

Num jogo algo irregular, o Sporting ganhou ao Portimonense por 3-1, no domingo à noite. João Capela, o juiz da partida, “ tentou gerir o jogo com pedagogia e serenidade, o que nem sempre foi a melhor opção”, escreve Duarte Gomes, na “Bola” esta segunda-feira.

Minuto 15. Mathieu faz falta dentro da área sobre Paulinho?

“Mathieu tentou cortar a bola, mas acabou por rasteirar Paulinho, no interior da área leonina. O lance é atípico, sim, mas havia motivos para a marcação de penálti”, escreve Duarte Gomes, na “Bola”.

Os três especialistas em arbitragem do “Jogo” apontam também no mesmo sentido. “Sem a bola estar a uma distância jogável, Mathieu atingiu o pé do adversário, derrubando--o mesmo em cima da linha da área. Penálti”, defende José Leirós.

Minuto 32. Mathieu corta a bola com a mão?

“Jogou deliberadamente com a mão, cortando uma linha de passe e jogada prometedora. Faltou exibir-lhe cartão amarelo”, aponta Jorge Coroado, no “Jogo”.

“Este foi mais um erro de João Capela, o primeiro no capítulo disciplinar. Deveria ter exibido o cartão amarelo”, defende José Leirós.

Minuto 88. Bem assinalado o penálti de Aylton sobre Bruno Fernandes?

“Aylton Boa Morte acertou com o braço nas costas de Bruno Fernandes na área do Portimonense, sem tentar disputar a bola. Penálti bem assinalado”, escreve Duarte Gomes, na “Bola”.

“Indiscutível. Claro derrube a Bruno Fernandes. O jogador do Portimonense não foi suficientemente cuidadoso na abordagem da jogada e cometeu penálti”, defende Fortunato Azevedo.