Sporting negoceia empréstimo de 65 milhões com fundo Apollo

As finanças do Sporting estão no vermelho. Segundo o jornal “ECO” esta segunda-feira, os leões estão a negociar um empréstimo de 65 milhões de euros com o fundo Apollo. A SAD leonina pretende, assim, fazer frente às adversidades financeiras que se sentem no clube.

O Sporting estará a negociar uma taxa de juro inferior a dois dígitos e a oferecer como garantia a titularização das receitas de direitos televisivos da NOS.

Conforme já é público, os leões precisam de 41 milhões até junho, sob pena de falhar pagamentos a fornecedores e, assim, pôr em causa o ‘fairplay’ financeiro e vir a ser impedido de se inscrever nas competições europeias já no final de março.