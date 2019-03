“Varandas, aldrabão, pede a demissão!” Adeptos fiéis a BdC pediram a demissão do presidente do Sporting

Cerca de uma centena de adeptos do Sporting, alegadamente apoiantes do ex-presidente dos leões Bruno de Carvalho, juntaram-se, no domingo à noite, no exterior de Alvalade para pedir a demissão de Frederico Varandas. Foram ouvidos cânticos como: “Varandas, aldrabão, pede a demissão” ou “Varandas vai para a rua”.

Segundo a “Bola” esta segunda-feira, a manifestação foi planeada durante a semana; a ideia surgiu após o anúncio da expulsão de sócio de Bruno de Carvalho.

O grupo encontrou-se às 19.06 horas - horário que remete para o ano de fundação do clube, 1906 - junto à escadaria do Alvaláxia, às portas do Estádio José Alvalade, nota o desportivo. Os adeptos ficaram por ali durante toda a partida, recusando-se a entrar para o interior do estádio.