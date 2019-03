Vieira quer pôr cláusula de rescisão de João Félix em... €200 milhões

Se €120 milhões já parecem um valor francamente elevado, na cabeça de Luís Filipe Vieira esse número poderá ser ainda maior. O presidente do Benfica quer aumentar a atual cláusula de rescisão de João Félix, revela o jornal "Record" esta terça-feira, acrescentando que tanto Manchester United como Juventus já fizeram saber que estão interessados no jovem de 19 anos.

De acordo com o jornal, Vieira quer colocar uma nova cláusula no contrato, entre os €150 e os €200 milhões, e já terá dito isso mesmo a Jorge Mendes, empresário de Félix. A intenção do presidente do Benfica será manter o jovem no clube durante mais uma época - a de 2019/20 - e não vender já, indica também o "Record".

Atualmente, a cláusula de rescisão de Félix é a mais alta da Liga portuguesa, depois da renovação do Benfica com o jovem em novembro de 2018, melhorando e prolongando o contrato até 2023.

Por outro lado, tanto United como Juventus também mostraram interesse em Rúben Dias, cuja cláusula está fixada nos €60 milhões, mas, aí, o Benfica estará disposto a negociar.