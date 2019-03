Agente de Bruno Fernandes recebeu 1,6 milhões de euros pelo regresso do jogador ao Sporting

O altruísmo financeiro é raro. Se Bruno Fernandes não recebeu nada pelo regresso ao Sporting depois de ter rescindido contrato de forma unilateral no último verão, o agente do jogador, Miguel Pinho, ganhou 1,6 milhões de euros, avança o “Correio da Manhã” esta quarta-feira. O relatório e contas do Sporting do ano passado revela a saída da verba para a “reposição de um ativo”.

O médio dos leões voltou ontem a garantir nas redes sociais não ter recebido qualquer verba. “Quando quiserem falamos com o meu gestor de conta para ver onde foi parar o dinheiro”, escreveu.

Pelo que apurou o matutino, o dinheiro foi pago ao empresário Miguel Pinho, dono da Positionumber, que também é agente de jogadores como Gedson Fernandes (Benfica) ou Iuri Medeiros (Sporting) entre muitos outros.