Francisco J. Marques: “O Paulo Gonçalves foi sacrificado para salvar a pele da SAD do Benfica e isso tem um preço”

Segundo Francisco J. Marques, responsável de comunicação do FC Porto, Paulo Gonçalves, ex-assessor jurídico do Benfica, continua a interagir com as águias. Mais: esteve envolvido no processo de renovação de Salvio.

“O Paulo Gonçalves foi sacrificado para salvar a pele da SAD do Benfica e isso tem um preço. Já não foi o Paulo Gonçalves que intermediou os jogadores do Leixões? E agora vai intermediar esta renovação de um jogador com empresário. Não é mais do que pagar os bons serviços do Paulo Gonçalves”, atirou o dirigente portista, na segunda-feira, no seu programa de comentário desportivo no Porto Canal.

Salvio renovou contrato com o clube da Luz em janeiro. Na época, Paulo Gonçalves já não integrava a estrutura benfiquista, mas foi visto numa unidade hoteleira juntamente com Agustín Jiménez, empresário do extremo argentino.