LeBron James chora em campo depois de bater recorde de Michael Jordan

Quem não se lembra dos Chicago Bulls no tempo de Michael Jordan? Poucos. Foi um dos tempos áureos do desporto. Em todo o caso, daqui a vinte anos, LeBron James também já fez por reservar o seu espacinho na memória coletiva do basquetebol.

Na quarta-feira à noite, o extremo fez história ao superar o registo impressionante de Michael Jordan: tornou-se o quarto melhor marcador de sempre da NBA.

Ao todo, a estrela dos Los Angeles Lakers já marcou 32.293 pontos.O ranking é liderado por Kareem Abdul-Jabbar, com 38.387 pontos, seguindo-se Karl Malone, com 36.928, e Kobe Bryant, com 33.643.

Após marcar o ponto decisivo e ao ser anunciado o recorde em campo, LeBron James esvaiu-se em lágrimas. O momento foi registado pelas câmaras dos fotógrafos.

LeBron James já foi eleito MVP (jogador mais valioso) da época regular da NBA por quatro vezes - em 2008/09, 2009/10, 2011/12 e 2012/13 -, recorde-se.