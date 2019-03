Neymar: “Vergonha. Colocam quatro caras que não entendem de futebol para ficar a olhar”

Afastado dos relvados devido a uma lesão no metatarso, Neymar assistiu ao afastamento do Paris Saint-Germain da Liga dos Campeões, pelo Manchester United, da bancada - e com um grande sentimento de impotência, certamente. Os parisienses perderam por 3-1, e assim morreu, mais uma vez, o sonho da Champions.

Após o final do encontro, Neymar atirou-se, nas redes sociais, ao árbitro da partida, Damir Skomina, e aos responsáveis do VAR. “Isso é uma vergonha!. Ainda colocam 4 caras que não entendem de futebol para ficar a olhar lance em câmara lenta... isso não existe! Como o cara vai colocar a mão de costas? Ah vá para…”, escreveu.

A vitória do United protagonizou um surpresa em Paris, já que a equipa britânica havia perdido por 2-0 em Old Trafford.