“Vergonha”, “zombaria” e “roubo”. Dragões espoletam fúria italiana

Os deuses do futebol (de Itália, pelo menos) estão furiosos esta quinta-feira. Reflexo disso são as manchetes dos desportivos, após a derrota do Roma frente ao FC Porto por 3-1. “Roma, isto é um roubo”, avisa o “Tuttosport”.

“Vergonha”, escreve o “Corriere dello Sport”, em letras garrafais. O desportivo aponta culpas ao VAR pela vitória dos dragões - tese que aparece também nos outros dois jornais italianos.

“Roma Beffata”, escreve a “Gazzetta dello Sport, expressão que pode ser traduzida como gozada ou zombaria. Faltou assinalar uma grande penalidade ao minuto 117 do encontro, queixa-se este desportivo.

Após o final dos 120 minutos, também James Pallotta, dono do Roma, foi até às redes sociais queixar-se que ficou por marcar uma grande penalidade a favor do emblema transalpino, por alegado derrube de Marega a Schick na área dos dragões.

“O ano passado exigimos VAR na Liga dos Campeões porque nos 'lixaram' nas meias-finais e esta noite havia VAR e mesmo assim fomos roubados. O Patrick Schick foi claramente derrubado na área, o VAR mostrou isso mesmo, e nada foi assinalado. Estou farto desta porcaria. Desisto”, atirou.