Gonzalo Plata chega (com atraso) ao Sporting

Gonzalo Plata, extremo equatoriano de 18 anos, foi contratado pelo Sporting em janeiro, mas só esta sexta-feira chegará a Alvalade, conta o “Record”.

Segundo o desportivo, o reforço do Sporting esteve ao serviço dos sub-20 do Equador até 10 de fevereiro e gozou, depois, de um período de descanso, em Quito, enquanto aguardava pelo visto de trabalho. Nos últimos dias, os problemas burocráticos foram resolvidos e o esquerdino recebeu autorização para viajar para Lisboa.

Plata foi contratado no final de janeiro e está inscrito na Liga desde essa altura (com o número 82) , pelo que poderá ser utilizado na equipa principal e nos sub-23. A SAD leonina pagou 1,075 milhões de euros (400 mil de comissão) por 50% do passe do jogador.