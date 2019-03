Invasão de Alcochete. Podence chorou durante testemunho no TAD

Daniel Podence já testemunhou no Tribunal Arbitral do Desporto relativamente à invasão da academia do Sporting, em Alcochete, em maio do ano passado, que terminou com agressões a vários jogadores. Após este acontecimento, o jogador rescindiu contrato de forma unilateral com o clube de Alvalade no verão passado.

Durante a audição, Podence, ao relembrar o sucedido, não conseguiu mesmo conter as lágrimas, conta o “Record” esta sexta-feira. O agora avançado do Olympiacos, recorde-se, chegou a ser fechado num cacifo.

Além de ter rescindido contrato com o Sporting, Podence avançou ainda com um pedido de indemnização, solicitando o pagamento das verbas que deveria receber até ao final do contrato, e ainda uma quantia extra por danos não patrimoniais.

Recorde-se que o Sporting está a pedir €60 milhões pelo ex-jogador ao Olympiacos, diferendo que será resolvido pelo tribunal.